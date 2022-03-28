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Lüks otomobille polisten kaçarken duvara çarptı

#Kovalamaca#Adana#Otomobil
Lüks otomobille polisten kaçarken duvara çarptı

Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü ve yanındaki arkadaşı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde yaşandı. Denetim yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFP 925 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Kara Fatma Caddesi'nde ters şeritte bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra  Kıyıboyu Caddesi'ne çıktı. Bu cadde üzerinde de ihtarlara uymayarak devam eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın  duvarına çarparak kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobilden küçük sıyrıklarla çıkan sürücü M.Ö. ve yanında arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Lüks otomobille polisten kaçarken duvara çarptı

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Aranması olduğu için polisten kaçtığını iddia eden M.Ö., yapılan kontrolünde 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Lüks otomobille polisten kaçarken duvara çarptı

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#Kovalamaca#Adana#Otomobil

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