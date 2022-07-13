Lüks otomobille drift terörü kamerada! İşte cezası

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Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi Akyokuş seyir tepesinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen lüks otomobil, trafiğin yoğun olduğu sırada drift yaptı. O sırada bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulan maganda sürücü, drift atmaya devam etti. Bu anlar ise, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, seyir halinde olan bir ticari aracın önüne drift atarak çıkan trafik magandası, kazaya davetiye çıkarttığı ve zaman zaman araçla drift yapmak için karşı şeritte seyir halindeki araçların arasına girdiği bir süre sonra hızla gözden kaybolduğu görülüyor.

