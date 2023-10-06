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Lüks araçların yüklü olduğu TIR alev alev yandı

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#İstanbul#Tuzla#Yangın
Lüks araçların yüklü olduğu TIR alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 09:39

Tuzla'da sıfır kilometre otomobil yüklü tır alev alev yandı. Yangında tırın üzerindeki 6 araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım, "Patlama sesi ile dışarıya çıktık. Dedik belki yarış pistindeki araçlar kaza yaptı ama baktık alev buradan çıkıyor. En arkadaki araç yanıyordu ve diğerlerine de sıçradı. Zaten 6 araç vardı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Arıfat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BCJ 936 plakalı tır dorsesinde sıfır ve elektrikli 6 tane lüks otomobil ile ilerlerken bilinmedik bir sebepten dolayı taşıdığı elektrikli araçların bir tanesinden alevler çıkmaya başladı.

Lüks araçların yüklü olduğu TIR alev alev yandı

Araçlardan duman çıktığını gören tır şoförü hemen inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ama alevler kısa bir sürede büyüyerek 6 araca birden sıçradı. Tır şoförü yangını söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında tır dorsesi ve üzerindeki 6 lüks araç söndürüldü. Araçlar küle dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Lüks araçların yüklü olduğu TIR alev alev yandı

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım, "Patlama sesi ile dışarıya çıktık. Dedik belki yarış pistindeki araçlar kaza yaptı ama baktık alev buradan çıkıyor. En arkadaki araç yanıyordu ve diğerlerine de sıçradı. Zaten 6 araç vardı. Teker teker hepsine yangın sıçrama yaptı" dedi.

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#İstanbul#Tuzla#Yangın

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