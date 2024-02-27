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Lübnanlı korsan taksiciye suçüstü... Sınır dışı edilecek

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#Hamza Abdulwahid#Lübnanlı Taksici#İstanbul
Lübnanlı korsan taksiciye suçüstü... Sınır dışı edilecek
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 07:00

İSTANBUL’da Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirdikleri korsan taksi uygulamasında, Fatih Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde park halinde bulunan bir araç sürücüsünün iki turist ile görüştüğünü gördü.

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Polis ekipleri yanına giderek adının Hamza Abdulwahid olduğunu belirlediği Lübnanlı sürücünün korsan taksicilik yaptığını ve turistleri rektörlük önünden alarak Kennedy Caddesi üzerinde sahil kısmına bırakacağını belirledi. Hamza Abdulwahid’i gözaltına alan ekipler, Suudi Arabistanlı iki turiste de korsan taksi kullanmaktan idari işlem yapıldı.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Lübnanlı sürücü Hamza Abdulwahid hakkında korsan taksicilik yapmaktan 32 bin 233 TL ceza kesilirken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Hakkında adli işlem de başlatılan Hamza Abdulwahid, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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#Hamza Abdulwahid#Lübnanlı Taksici#İstanbul

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