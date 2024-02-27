Lübnanlı korsan taksiciye suçüstü... Sınır dışı edilecek

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Polis ekipleri yanına giderek adının Hamza Abdulwahid olduğunu belirlediği Lübnanlı sürücünün korsan taksicilik yaptığını ve turistleri rektörlük önünden alarak Kennedy Caddesi üzerinde sahil kısmına bırakacağını belirledi. Hamza Abdulwahid’i gözaltına alan ekipler, Suudi Arabistanlı iki turiste de korsan taksi kullanmaktan idari işlem yapıldı.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Lübnanlı sürücü Hamza Abdulwahid hakkında korsan taksicilik yapmaktan 32 bin 233 TL ceza kesilirken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Hakkında adli işlem de başlatılan Hamza Abdulwahid, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.