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LPG'li otomobil çıkan yangında küle döndü

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#LPG#Aydın#Kuşadası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 15:21

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki LPG'li otomobil, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahale etmesi faciayı önledi.

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Kuşadası'na bağlı Cumhuriyet Mahallesi Minare Sokak'ta park halindeki bir otomobilden bugün 13.30 sıralarında bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

LPGli otomobil çıkan yangında küle döndü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri, LPG'li olduğu öğrenilen otomobili kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

LPGli otomobil çıkan yangında küle döndü

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Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan yangında, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahale etmesi bir faciayı önledi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

LPGli otomobil çıkan yangında küle döndü

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#LPG#Aydın#Kuşadası

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