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LPG dolumu sırasında dehşet! Otomobil bomba gibi patladı

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#Adana#LPG#Otogaz
LPG dolumu sırasında dehşet Otomobil bomba gibi patladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 09:57

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Araçta bulunan 3 kişi kendilerini dışarı atıp canını zor kurtardı.

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Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldi. Pompacının LPG doldurduğu sırada otomobil bomba gibi patladı. Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kendilerini dışarı atarak canını zor kurtardı.

LPG dolumu sırasında dehşet Otomobil bomba gibi patladı

Yangın, istasyon çalışanları ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay nedeniyle hafif yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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LPG dolumu sırasında dehşet Otomobil bomba gibi patladı

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#Adana#LPG#Otogaz

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