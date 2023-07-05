Lösemiye kroşe atmak için kan bekliyor

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Türkiye’nin ilk kadın profesyonel boks hakemi 2 çocuk annesi Nazan Savaş (30), küçük oğlu Alp Rüzgar’ın tedavisi için mesleğine ara verdi. Savaş, 1.5 ay önce enfeksiyon geçirip, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan oğlunun başında, ringlerde olduğu gibi ter döküyor.

Trabzon’da 9 ay önce düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası sırasında ringden inip sandalyede uyuyan oğlunun üzerini örttüğü anlar ile yüreklere dokunan Savaş’ın oğlu Alp Rüzgar, 2 yaşındayken yakalandığı lösemiye kroşe atabilmek için 0 Rh pozitif kan ve trombosit bağışçısı arıyor.

HASTANEDE EVLAT NÖBETİ

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Savaş, enfeksiyon nedeniyle gözünden ameliyat olan ve günde 4 ünite trombosit takviyesi yapılmayı bekleyen oğlu için hastanede nöbet tutuyor. Ringlerde büyüttüğü evladının iyileşeceği günü umutla bekleyen Savaş, lösemiye karşı anne sevgisiyle oğlunun elinden tutup, destek vermeye çalışıyor.

Oğlu Alp Rüzgar için donör desteği beklediklerini de belirten anne Savaş, “Oğlum küçücük bedeniyle zor bir savaş veriyor fakat bu savaşı da yeneceğinden umutluyum. Ringlerde büyüttüğüm oğlumun üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Gönüllülerden evladım için acil kan desteği bekliyoruz. Kızılay’a veya bulunduğumuz hastaneye oğlumun adıyla bağış yapabilirler” diye konuştu.