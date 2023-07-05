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Lösemiye kroşe atmak için kan bekliyor

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#Nazan Savaş#Dünya Boks Şampiyonası#Lösemi
Lösemiye kroşe atmak için kan bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Türkiye’nin ilk kadın boks hakemi Nazan Savaş, Dünya Boks Şampiyonası’nda ringden inip sandalye üzerinde uyurken üzerini örttüğü lösemi hastası oğlu Alp Rüzgar’ı sağlığına kavuşturmak için bu kez hastanede mücadele veriyor. Savaş ‘lösemiye kroşe atabilmek’ için kan desteği çağrısında bulundu.

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Türkiye’nin ilk kadın profesyonel boks hakemi 2 çocuk annesi Nazan Savaş (30), küçük oğlu Alp Rüzgar’ın tedavisi için mesleğine ara verdi. Savaş, 1.5 ay önce enfeksiyon geçirip, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan oğlunun başında, ringlerde olduğu gibi ter döküyor.

Lösemiye kroşe atmak için kan bekliyor

Trabzon’da 9 ay önce düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası sırasında ringden inip sandalyede uyuyan oğlunun üzerini örttüğü anlar ile yüreklere dokunan Savaş’ın oğlu Alp Rüzgar, 2 yaşındayken yakalandığı lösemiye kroşe atabilmek için 0 Rh pozitif kan ve trombosit bağışçısı arıyor.

HASTANEDE EVLAT NÖBETİ

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Savaş, enfeksiyon nedeniyle gözünden ameliyat olan ve günde 4 ünite trombosit takviyesi yapılmayı bekleyen oğlu için hastanede nöbet tutuyor. Ringlerde büyüttüğü evladının iyileşeceği günü umutla bekleyen Savaş, lösemiye karşı anne sevgisiyle oğlunun elinden tutup, destek vermeye çalışıyor.

Oğlu Alp Rüzgar için donör desteği beklediklerini de belirten anne Savaş, “Oğlum küçücük bedeniyle zor bir savaş veriyor fakat bu savaşı da yeneceğinden umutluyum. Ringlerde büyüttüğüm oğlumun üzerini sevgimle örtüyorum fakat yetmiyor. Gönüllülerden evladım için acil kan desteği bekliyoruz. Kızılay’a veya bulunduğumuz hastaneye oğlumun adıyla bağış yapabilirler” diye konuştu.                  

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#Nazan Savaş#Dünya Boks Şampiyonası#Lösemi

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