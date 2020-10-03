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Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Lösemi tedavisi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı, hayatını kaybetti

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Lösemi tedavisi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı, hayatını kaybetti
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Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı (23), yaşamını yitirdi. Balı, memleketi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görev yaparken lösemi teşhisi konulan Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı, geldiği memleketi Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi göremeye başladı. Balı, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş Ramazan Balı'nın cenazesi, sabah saatlerinde Bursa Merkez Komutanlığı'na getirildi. Burada Balı için tören düzenlendi. Daha sonra Balı'nın cenazesi, helallik alınması için Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Göynükbelen Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Alınan helalliğin ardından Göyükbelen Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası Ramazan Balı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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