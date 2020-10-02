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ŞANLIURFA,(DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Lösemi hastası çocuklar gölge oyunu ile moral buldu

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Lösemi hastası çocuklar gölge oyunu ile moral buldu
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ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören lösemi çocuklar için Hacivat-Karagöz gölge oyunu moral etkinliği düzenlendi.

Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören lösemi hastası çocuklar için Büyükşehir Belediyesi tarafından moral etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür Sanat Şubesi tarafından Osmanbey Kampüsü Onkoloji Servisi’nde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları Karagöz-Hacivat gösterisi yaptı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik sayesinde, tedavi gören çocuklar ve yakınları hoşça vakit geçirerek moral buldu. Oyunda, pandemi sürecinde Kovid-19 salgınından korunma yolları ile maske ve mesafe kurallarına uygun mesajlar aktarıldı. Oyunu izleyen lösemi hastası çocuklar ve yakınları, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçicek’e ve ekibine teşekkür etti.

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