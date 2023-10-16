Lösemi hastası babası hayatını kaybetmişti! 3 yıl sonra kızı Esra Çelen'den acı haber

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Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi’nde yaşayan Esra Çelen (23), bir süredir lösemi hastalığı ile mücadele ediyordu. Genç kız son dönemde hastalığının ilerlemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşmemek için ilik nakli de olan genç kız, yaşama tutunamayıp dün sabah hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Esra Çelen, Güneyyaka Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esra Çelen...

Esra Çelen’in babası Yılmaz Çelen'in (43) de 2019 yılında aynı hastalığa yakalandığı ve dört sene süren tedavi sürecinin ardından 2020 yılında Dünya Kanser Günü’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ebru Çelen...

DÖRT YIL ÖNCE "HAYATA TUTUNMAK İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Lösemi hastalığını yenerek hayata tutunan kızı Ebru Çelen (25) ile aynı hastanede tedavi gören baba Yılmaz Çelen, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baba olarak kızımla yan yana yatmak beni çok üzüyor. Ailecek çok üzgünüz, diyecek hiçbir şeyim yok. Bizi sevenlerden destek bekliyoruz. Bir an önce uygun iliği bulup, kızımla beraber hayata tutunmak istiyoruz” demişti.

Ebru Çelen, Yılmaz Çelen...

KARDEŞİ LÖSEMİYİ YENDİ

Hayatını kaybeden Esra Çelen’in ablası Ebru Çelen’in de 16 yaşında lösemi hastalığına yakalandığı, 2020 yılında babası ile aynı hastanede tedavi gördüğü, yapılan ilik naklinin başarılı olmasının ardından hastalığı atlattığı ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Lösemi hastası genç kız ve babası için Türkiye çapında “Belki sensin, bilemezsin” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenmişti.