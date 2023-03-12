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Los Angeles’ta yıldızlar geçidi  

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#Gigi Hadid#Dua Lipa#Paris Hilton
Los Angeles’ta yıldızlar geçidi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Versace’nin 2023 sonbahar-kış defilesi, yıldızlar geçidine sahne oldu.

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Ünlü model Gigi Hadid, defileyi siyah jilet gibi etekli bir takım elbise, siyah deri eldivenler, stilettolar ve siyah bir çantayla açtı. Naomi Campbell, boyundan bağlamalı bir elbiseyle yürürken tüm bakışları üzerine çekti. Kendall Jenner ise kristal süslemeli hacimli bir pelerin ve mini bir elbiseyle defileyi zirveye taşıdı. İzleyicilerin isimleri de podyuma çıkan modelleri aratmadı. Defileyi takip edenler arasında Miley Cyrus, Dua Lipa, Lil Nas X, Paris Hilton ve Anne Hathaway gibi çok sayıda yıldız isim vardı.

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#Gigi Hadid#Dua Lipa#Paris Hilton

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