Los Angeles’ta yıldızlar geçidi  

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Ünlü model Gigi Hadid, defileyi siyah jilet gibi etekli bir takım elbise, siyah deri eldivenler, stilettolar ve siyah bir çantayla açtı. Naomi Campbell, boyundan bağlamalı bir elbiseyle yürürken tüm bakışları üzerine çekti. Kendall Jenner ise kristal süslemeli hacimli bir pelerin ve mini bir elbiseyle defileyi zirveye taşıdı. İzleyicilerin isimleri de podyuma çıkan modelleri aratmadı. Defileyi takip edenler arasında Miley Cyrus, Dua Lipa, Lil Nas X, Paris Hilton ve Anne Hathaway gibi çok sayıda yıldız isim vardı.