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Lokman Hekim Sağlık Vakfı "Sağlıkta şiddete dur!" dedi

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#Sağlıkta Şiddet#Lokman Hekim Sağlık Vakfı#Sağlık-Sen
Lokman Hekim Sağlık Vakfı Sağlıkta şiddete dur dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 11:47

Bugüne kadar 103’ü mezun 598 hekimin yetişmesine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddete dikkat çekmek üzere etkileyici bir film hazırladı. 28 Nisan ‘Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’nde paylaşılan filmde mesaj; uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir hekim üzerinden veriliyor.

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Resmi veriler, dünyada artan şiddet eğiliminin hedefinde sağlık görevlilerinin ilk sıralarda olduğunu ortaya koyuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen) ‘2022 Yılı Sağlıkta Şiddet Raporu’nda sağlık çalışanlarına yönelik 249 şiddet olayının meydana geldiği, 422 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı görülüyor. Sağlıkta şiddetin önüne geçilebilmesi için her kademede çalışmalar yürütülüyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerine destek veren ve bugüne kadar 103’ü mezun 598 hekimi yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı da konuya çarpıcı bir film ile katkı sağladı.

Her alanda şiddetin her türlüsünün karşısında duran Vakıf; hazırlanan film ile “Sağlıkta Şiddete Dur!” dedi. 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü’nde yayınlanan film; bir hekimin her an karşı karşıya kalabileceği bir olayı gözler önüne seriyor. Filmde her gün yüzlerce hayata dokunan bir hekimin, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi dramatik ve etkileyici bir dokunuşla anlatılıyor.

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#Sağlıkta Şiddet#Lokman Hekim Sağlık Vakfı#Sağlık-Sen

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