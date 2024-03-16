Lokantacı Hamdi ‘Dönerci’yi yendi

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İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 7 yıl önce açılan davaya göre, ‘Hamdi’ markası adı altında hizmet veren Hamdi Restaurant’ın markası, dönerci şeklinde hizmet veren Hamdi Usta Restaurant tarafından taklit ediliyordu. Hamdi Restaurant’ın avukatları benzerliğin sonlandırılması için mahkemeye başvurdu.

‘BİRBİRİNDEN FARKLI’

Davaya cevap veren Hamdi Usta Restaurant firmanın 1987 yılında Antalya’da kurulduğunu, 2015 yılında ise Hamdi Usta Restaurant İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş. unvanını aldığını belirtti. Dilekçede, “Müvekkil şirketin, Hamdi Restaurant markası ile bir ilgisi yoktur. Müvekkil şirket ‘Hamdi’ ibaresini tek başına değil, ‘Hamdi Usta’ şeklinde kullanmıştır. Davacı ise ağırlıklı olarak ‘Hamdi’ logosunu kullanmakta ve ‘H’ harfini ön planda tutmaktadır. Her iki marka da birbirinden farklıdır. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz” ifade edildi.

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7 yıldır görülen davada karar açıklandı. Hamdi Restaurant’ın açtığı davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalı Hamdi Usta Restaurant şirketinin ticaret unvanından ‘Hamdi’ ibaresinin silinmesine karar verdi.