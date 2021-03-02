Lokanta restoran ve kafeler saat kaçta kapanacak? İşte mekanların açılış ve kapanış saatleri

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

KOVİD-19 RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.