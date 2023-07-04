Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğa uğurlandı

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Türkiye Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin hastaneye kaldırdığı Karagöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 56 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için bugün Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Murat Karagöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, Karagöz'ün annesi Ayla Karagöz, oğlu Batuhan Karagöz ve eski eşi Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz taziyeleri kabul etti. Karagöz'ün naaşı, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"



Cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyükelçimizin cenaze törenine katıldık. Ailesiyle, Dışişleri camiasının başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah kalanlara sabır versin inşallah" dedi.