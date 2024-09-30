Uyarılar peş peşe geldi: Sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji ve AFAD'dan son dakika uyarısı! 12 derece birden düşecek

METEOROLOJİ VE AFAD'DAN YENİ UYARI

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeye göre;

30 Eylül 2024 itibarıyla 23 ilde sarı uyarı; 1-2 Ekim 2024 tarihleri arasında 3 ile(Bartın, Kastamonu, Zonguldak) turuncu kodlu uyarısı verildi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop’ta yerel olarak kuvvetli;

Öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yarın (Salı) Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

AFAD'dan yapılan uyarıda, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.