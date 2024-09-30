Uyarılar peş peşe geldi: Sağanak, fırtına, sel... Meteoroloji ve AFAD'dan son dakika uyarısı! 12 derece birden düşecek

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeye göre;
30 Eylül 2024 itibarıyla 23 ilde sarı uyarı; 1-2 Ekim 2024 tarihleri arasında 3 ile(Bartın, Kastamonu, Zonguldak) turuncu kodlu uyarısı verildi.
Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop’ta yerel olarak kuvvetli;
Öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yarın (Salı) Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
AFAD'dan yapılan uyarıda, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oldu.
GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ
Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi, yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sis ve yağmur nedeniyle sürücüler, yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İstanbul'da sabah erken saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.
Metrobüs hattının Altunizade ve Mecidiyeköy duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin’in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:
Bu havalara dikkat etmek lazım. Dün burada denize giriyorduk. Tıklım tıklımdı. Bugün tam kış havası var. Yağış İstanbul’u geçti biraz, Anadolu Yakası’nda. Dalgalanma Ekim ayında da devam edecek. Cuma günü lodosa dönüyor, sıcaklıklar 5 derece artacak. Bugün 20 derece. Akşam saatlerinden itibaren yağmur durur, doğuya doğru kayar, Batı Karadeniz’e doğru. Ankara’da, Alanya’da kuvvetli yağış var. Bu gece ve yarın Samsun civarında kuvvetli yağış gözüküyor. Bartın, Amasra, İnebolu’da kuvvetli olacak.
Bugün yağışlar Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli. Rüzgar bu bölgrlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Sıcaklık Batı'da (8 ila 12 derece) azalacak.
Bu gece ve yarın(salı) Karadeniz üzerindeki Alçak Basınç merkezi Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlara neden olur. Zonguldak, Bartın, İnebolu, Ayancık ve Samsun'da taşkın ve su baskını yapabilir.
İstanbul bugün yağmurlu, yağış sabah daha çok Anadolu yakasına kayacak. Sıcaklık 20 C. Hafta sonu lodos ile birlikte sıcaklık 27C'ye çıkar. İzmir ve Antalya yağmurlu 25 C. Ankara öğleden sonra etkili 27 C.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 ile sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji'nin uyarı verdiği iller şöyle:
Bilecik, Bolu, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından saat 23.00'ten itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi aralıklarla gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.
Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu. İstiklal Caddesi'nde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.