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SEÇİM SONUÇLARI 2024: Karadeniz Bölgesi | Ordu, Rize, Samsun, Trabzon...

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#Yerel Seçim#Karadeniz Bölgesi#Karadeniz Bölgesi Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI 2024: Karadeniz Bölgesi | Ordu, Rize, Samsun, Trabzon...
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 19:05

Türkiye'de 61 milyondan fazla vatandaş, yerel seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyesini seçmek için sandığa gitti. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım süreci başladı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Karadeniz'de Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon da dahil 19 ildeki sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında, diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde toplam sandık sayısı 57 bin 264, kayıtlı seçmen sayısı ise 18 milyon 896 bin 845. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.

İşte Karadeniz Bölgesi illerinde son durum:

SAMSUN

Samsun'da toplam sandık sayısı 3 bin 652, kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 38 bin 991

AK Parti: Halit Doğan

CHP: Cevat Öncü

İYİ Parti: İmren Nilay Tüfekci

DEM Parti: İnci Aydın

Yeniden Refah Partisi: Adem Güney

Zafer Partisi: Bozkurt Oğuz Sınar

SAMSUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

ORDU

Ordu'da toplam sandık sayısı 2 bin 227, kayıtlı seçmen sayısı 604 bin 851

AK Parti: Mehmet Hilmi Güler

CHP: Zekai Sana

İYİ Parti: Enver Yılmaz

DEM Parti: Necmettin Durmuş

Yeniden Refah Partisi: Adem Ağca

Zafer Partisi: Sevinç Başaran

ORDU DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

TRABZON

Trabzon'da toplam sandık sayısı 2 bin 256, kayıtlı seçmen sayısı 619 bin 603

AK Parti: Ahmet Metin Genç

CHP: Hasan Süha Saral

İYİ Parti: Muhammet Erkan

DEM Parti: Bedriye Zırığ

Yeniden Refah: Lokman Öztürk

Zafer Partisi: Ferhat Tüysüz

TRABZON - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ... ﻿

BOLU

Bolu'da toplam sandık sayısı 536, kayıtlı seçmen sayısı 170 bin 624

AK Parti: Muhammed Emin Demirkol

MHP: İlhan Durak

CHP: Tanju Özcan

İYİ Parti: Mansur Şen

DEM Parti: Veli Saçılık

Yeniden Refah Partisi: Faruk Bayrakdar

BOLU - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

BARTIN

Bartın'da toplam sandık sayısı 261, kayıtlı seçmen sayısı 82 bin 586

MHP: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

CHP: Muhammet Rıza Yalçınkaya

İYİ Parti: Atınç Günal

DEM Parti: Ramazan Karaduman

Yeniden Refah: Faruk Tutkun

Zafer Partisi: Yusuf Aksoy

BARTIN - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de toplam sandık sayısı 232, kayıtlı seçmen sayısı 61 bin 883

AK Parti: Ercan Çimen

MHP: Vedat Soner Başer

CHP: Bedri Ağaç

İYİ Parti: Ali Ateş

DEM Parti: Abdulkerim Zırığ

Yeniden Refah: Yusuf Çimen

GÜMÜŞHANE - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

DÜZCE

Düzce'de toplam sandık sayısı 650, kayıtlı seçmen sayısı 205 bin 673

AK Parti: Faruk Özlü

MHP: Yılmaz Eser

CHP: Sedat Çelikel

İYİ Parti: Mehmet Keleş

DEM Parti: Ayfer Fatma Çelik

Yeniden Refah Partisi: Davut Güloğlu

DÜZCE - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

ZONGULDAK

Zonguldak'ta toplam sandık sayısı bin 66, kayıtlı seçmen sayısı 329 bin 742

AK Parti: Ömer Selim Alan

CHP: Tahsin Erdem

İYİ Parti: Kaya Adanır

Zafer Partisi: Ceylan Turğut

Yeniden Refah: Kenan Zeren

Zafer Partisi: Nilgün Sadıkoğlu Danışman

ZONGULDAK - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

KARABÜK

Karabük'te toplam sandık sayısı 442, kayıtlı seçmen sayısı 137 bin 658

AK Parti: Özkan Çetinkaya

MHP: Rafet Vergili

CHP: Bayram Karadağ

İYİ Parti: Abdullah Adatepe

DEM Parti: Emine Kaya

Yeniden Refah: İsmail Özer

KARABÜK - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

KASTAMONU

Kastamonu'da toplam sandık sayısı 608, kayıtlı seçmen sayısı 176 bin 139

AK Parti Tahsin Babaş

MHP: Yüksel Aydın

CHP: Hasan Baltacı

İYİ Parti: Kadir Yalçın

DEM Parti: Yakup Akyol

Yeniden Refah: Metin Topaloğlu

KASTAMONU - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

SİNOP

Sinop'ta toplam sandık sayısı 318, kayıtlı seçmen sayısı 101 bin 443

AK Parti: Yakup Üçüncüoğlu

CHP: Metin Gürbüz

İYİ Parti: Serpil Ünlütürk

DEM Parti: Sedef Karakurt

Yeniden Refah: Mete Çağdaş

Zafer Partisi: Sinan Korkut

SİNOP - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿


 

AMASYA

Amasya'da toplam sandık sayısı 591, kayıtlı seçmen sayısı 185 bin 977

AK Parti: Mehmet Uyanık

MHP: Bayram Çelik

CHP: Turgay Sevindi

İYİ Parti: Erhan Çiger

DEM Parti: Deniz Yılmaz

Yeniden Refah: Semra Sökme

AMASYA - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

TOKAT

Tokat'ta toplam sandık sayısı bin 127, kayıtlı seçmen sayısı 339 bin 192

AK Parti: Eyüp Eroğlu

MHP: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

CHP: Murat Yazıcı

İYİ Parti: Hakan Karagöllü

DEM Parti: Gülce Vidinli

Yeniden Refah: Muhammed Baki Güzey

TOKAT - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

GİRESUN

Giresun'da toplam sandık sayısı 784, kayıtlı seçmen sayısı 232 bin 553

AK Parti: Aytekin Şenlikoğlu

CHP: Fuat Köse

İYİ Parti: Harun Cici

DEM Parti: Feride Kızgit

Yeniden Refah: Mesut Aydın

Zafer Partisi: Bedrettin Özdemir

GİRESUN - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

BAYBURT

Bayburt'ta toplam sandık sayısı 119, kayıtlı seçmen sayısı 35 bin 810

AK Parti: Mete Memiş

MHP: Hükmü Pekmezci

CHP: Kubilay Erel

İYİ Parti: Yılmaz Kırıcı

DEM Parti: Tülay Kılınç

Yeniden Refah: Mustafa Güncan

BAYBURT - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...﻿

 

RİZE

Rize'de toplam sandık sayısı 622, kayıtlı seçmen sayısı 177 bin 248

AK Parti: Rahmi Metin

CHP: Necati Topaloğlu

İYİ Parti: Kösal Toptan

DEM Parti: Nurettin Aydın

Yeniden Refah: Cemil Çolak

Zafer Partisi: Gökhan Akyıldız

RİZE - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ARTVİN

Artvin'de toplam sandık sayısı 258, kayıtlı seçmen sayısı 78 bin 415

AK Parti: Rahmi Metin

CHP: Necati Topaloğlu

İYİ Parti: Köksal Toptan

DEM Parti: Nurettin Aydın

Yeniden Refah: Cemil Çolak

Zafer Partisi: Gökhan Akyıldız

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#Yerel Seçim#Karadeniz Bölgesi#Karadeniz Bölgesi Seçim Sonuçları

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