SEÇİM SONUÇLARI 2024: Karadeniz Bölgesi | Ordu, Rize, Samsun, Trabzon...

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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında, diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.
Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde toplam sandık sayısı 57 bin 264, kayıtlı seçmen sayısı ise 18 milyon 896 bin 845. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.
İşte Karadeniz Bölgesi illerinde son durum:
Samsun'da toplam sandık sayısı 3 bin 652, kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 38 bin 991
AK Parti: Halit Doğan
CHP: Cevat Öncü
İYİ Parti: İmren Nilay Tüfekci
DEM Parti: İnci Aydın
Yeniden Refah Partisi: Adem Güney
Zafer Partisi: Bozkurt Oğuz Sınar
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Ordu'da toplam sandık sayısı 2 bin 227, kayıtlı seçmen sayısı 604 bin 851
AK Parti: Mehmet Hilmi Güler
CHP: Zekai Sana
İYİ Parti: Enver Yılmaz
DEM Parti: Necmettin Durmuş
Yeniden Refah Partisi: Adem Ağca
Zafer Partisi: Sevinç Başaran
Trabzon'da toplam sandık sayısı 2 bin 256, kayıtlı seçmen sayısı 619 bin 603
AK Parti: Ahmet Metin Genç
CHP: Hasan Süha Saral
İYİ Parti: Muhammet Erkan
DEM Parti: Bedriye Zırığ
Yeniden Refah: Lokman Öztürk
Zafer Partisi: Ferhat Tüysüz
TRABZON - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Bolu'da toplam sandık sayısı 536, kayıtlı seçmen sayısı 170 bin 624
AK Parti: Muhammed Emin Demirkol
MHP: İlhan Durak
CHP: Tanju Özcan
İYİ Parti: Mansur Şen
DEM Parti: Veli Saçılık
Yeniden Refah Partisi: Faruk Bayrakdar
BOLU - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Bartın'da toplam sandık sayısı 261, kayıtlı seçmen sayısı 82 bin 586
MHP: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
CHP: Muhammet Rıza Yalçınkaya
İYİ Parti: Atınç Günal
DEM Parti: Ramazan Karaduman
Yeniden Refah: Faruk Tutkun
Zafer Partisi: Yusuf Aksoy
BARTIN - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Gümüşhane'de toplam sandık sayısı 232, kayıtlı seçmen sayısı 61 bin 883
AK Parti: Ercan Çimen
MHP: Vedat Soner Başer
CHP: Bedri Ağaç
İYİ Parti: Ali Ateş
DEM Parti: Abdulkerim Zırığ
Yeniden Refah: Yusuf Çimen
GÜMÜŞHANE - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzce'de toplam sandık sayısı 650, kayıtlı seçmen sayısı 205 bin 673
AK Parti: Faruk Özlü
MHP: Yılmaz Eser
CHP: Sedat Çelikel
İYİ Parti: Mehmet Keleş
DEM Parti: Ayfer Fatma Çelik
Yeniden Refah Partisi: Davut Güloğlu
DÜZCE - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Zonguldak'ta toplam sandık sayısı bin 66, kayıtlı seçmen sayısı 329 bin 742
AK Parti: Ömer Selim Alan
CHP: Tahsin Erdem
İYİ Parti: Kaya Adanır
Zafer Partisi: Ceylan Turğut
Yeniden Refah: Kenan Zeren
Zafer Partisi: Nilgün Sadıkoğlu Danışman
ZONGULDAK - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Karabük'te toplam sandık sayısı 442, kayıtlı seçmen sayısı 137 bin 658
AK Parti: Özkan Çetinkaya
MHP: Rafet Vergili
CHP: Bayram Karadağ
İYİ Parti: Abdullah Adatepe
DEM Parti: Emine Kaya
Yeniden Refah: İsmail Özer
KARABÜK - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Kastamonu'da toplam sandık sayısı 608, kayıtlı seçmen sayısı 176 bin 139
AK Parti Tahsin Babaş
MHP: Yüksel Aydın
CHP: Hasan Baltacı
İYİ Parti: Kadir Yalçın
DEM Parti: Yakup Akyol
Yeniden Refah: Metin Topaloğlu
KASTAMONU - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Sinop'ta toplam sandık sayısı 318, kayıtlı seçmen sayısı 101 bin 443
AK Parti: Yakup Üçüncüoğlu
CHP: Metin Gürbüz
İYİ Parti: Serpil Ünlütürk
DEM Parti: Sedef Karakurt
Yeniden Refah: Mete Çağdaş
Zafer Partisi: Sinan Korkut
SİNOP - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Amasya'da toplam sandık sayısı 591, kayıtlı seçmen sayısı 185 bin 977
AK Parti: Mehmet Uyanık
MHP: Bayram Çelik
CHP: Turgay Sevindi
İYİ Parti: Erhan Çiger
DEM Parti: Deniz Yılmaz
Yeniden Refah: Semra Sökme
AMASYA - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Tokat'ta toplam sandık sayısı bin 127, kayıtlı seçmen sayısı 339 bin 192
AK Parti: Eyüp Eroğlu
MHP: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
CHP: Murat Yazıcı
İYİ Parti: Hakan Karagöllü
DEM Parti: Gülce Vidinli
Yeniden Refah: Muhammed Baki Güzey
TOKAT - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Giresun'da toplam sandık sayısı 784, kayıtlı seçmen sayısı 232 bin 553
AK Parti: Aytekin Şenlikoğlu
CHP: Fuat Köse
İYİ Parti: Harun Cici
DEM Parti: Feride Kızgit
Yeniden Refah: Mesut Aydın
Zafer Partisi: Bedrettin Özdemir
GİRESUN - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Bayburt'ta toplam sandık sayısı 119, kayıtlı seçmen sayısı 35 bin 810
AK Parti: Mete Memiş
MHP: Hükmü Pekmezci
CHP: Kubilay Erel
İYİ Parti: Yılmaz Kırıcı
DEM Parti: Tülay Kılınç
Yeniden Refah: Mustafa Güncan
BAYBURT - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Rize'de toplam sandık sayısı 622, kayıtlı seçmen sayısı 177 bin 248
AK Parti: Rahmi Metin
CHP: Necati Topaloğlu
İYİ Parti: Kösal Toptan
DEM Parti: Nurettin Aydın
Yeniden Refah: Cemil Çolak
Zafer Partisi: Gökhan Akyıldız
Artvin'de toplam sandık sayısı 258, kayıtlı seçmen sayısı 78 bin 415
AK Parti: Rahmi Metin
CHP: Necati Topaloğlu
İYİ Parti: Köksal Toptan
DEM Parti: Nurettin Aydın
Yeniden Refah: Cemil Çolak
Zafer Partisi: Gökhan Akyıldız
ARTVİN - DETAYLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...