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İzmir seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İzmir ilçelerinden gelen oy oranları

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Belediye Başkanı#İlçe
İzmir seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İzmir ilçelerinden gelen oy oranları
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 19:09

Türkiye, bugün mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. 32 ilde 07.00-16:00 saatlerinde, diğer illerde ise 08.00-17:00 saatleri aralığında oy kullanıldı. Sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte il ve ilçelerdeki sonuçlar da belli olmaya başladı. Peki İzmir ilçelerinde hangi parti önde? YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması sonrası sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.

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İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayımına geçildi. Kentte oy sayımı sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanlarının oylanacağı seçimde yarış daha çok AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ve CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında geçecek. İşte ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.

İşte ilçe ilçe İzmir'de seçim sonuçları:

İzmir ilçelerinde son durum
İzmir ilçelerinde son durum

SELÇUK

TİRE

TORBALI

URLA﻿

KARŞIYAKA

KONAK

NARLIDERE

ALİAĞA

 

İzmir ilçelerinde son durum
İzmir ilçelerinde son durum

KINIK

KİRAZ

MENDERES

MENEMEN

ÖDEMİŞ

SEFERİHİSAR

 

İzmir ilçelerinde son durum
İzmir ilçelerinde son durum

BAYINDIR

BERGAMA

BEYDAĞ

ÇEŞME

DİKİLİ

FOÇA

KARABURUN

KEMALPAŞA

 

İzmir ilçelerinde son durum
İzmir ilçelerinde son durum

BALÇOVA

BAYRAKLI

BORNOVA

BUCA

ÇİĞLİ

GAZİEMİR

GÜZELBAHÇE

KARABAĞLAR

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#İzmir#Belediye Başkanı#İlçe

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