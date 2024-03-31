İzmir seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İzmir ilçelerinden gelen oy oranları

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Türkiye, bugün mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. 32 ilde 07.00-16:00 saatlerinde, diğer illerde ise 08.00-17:00 saatleri aralığında oy kullanıldı. Sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte il ve ilçelerdeki sonuçlar da belli olmaya başladı. Peki İzmir ilçelerinde hangi parti önde? YSK'nın seçim yasaklarını kaldırması sonrası sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.
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İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayımına geçildi. Kentte oy sayımı sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanlarının oylanacağı seçimde yarış daha çok AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ve CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında geçecek. İşte ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.