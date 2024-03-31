İzmir seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İzmir ilçelerinden gelen oy oranları

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İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayımına geçildi. Kentte oy sayımı sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanlarının oylanacağı seçimde yarış daha çok AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ve CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında geçecek. İşte ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de.

İşte ilçe ilçe İzmir'de seçim sonuçları: