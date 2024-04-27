İYİ Parti'de kurultay günü... Akşener'den veda konuşması: Bugün emaneti devretme günü

AKŞENER: BU KÜRSÜDEN SON KEZ KONUŞUYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultayda açıklamalarda bulundu.

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Bugün emaneti devretme günü. 30 yılda zorluklarla tehditlerle karşılaştım.

"TOZ ZERRESİ KADAR KORKUM OLMADI"

Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Tehdide baskıya hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı.

Zaman her zaman beni haklı çıkardı. 28 Şubat'ta herkes susup otururken vesayetçilere karşı çıktım ve haklı çıktım.

2019'da 2020'de ve 2023 yılında da milletle inatlaşılmaz diyerek hem iktidar hem ana muhalefeti uyardım. Herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum. Şahsıma her türlü hakareti küfrü edenler iftiraya sarılanlar bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Bazıları kısık sesle de olsa haklıymış bile diyenler var. Ne diyeyim sabah şerifleriniz hayır olsun.

"SON KEZ KARŞINIZDAYIM"

31 seçimlerine hür ve müstakil olarak girdik.

Bugüne kadar kimseden beklentim olmaksızın bedel ödemeyi bildim. Bugün de pişman değilim. Haklılığımızın bir gün anlaşılacağını biliyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım.

Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Biz bu günlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik. Engelleri teker teker aşarak geldik. Adressiz kurşunlara direnerek geldik.

Türkiye İYİ olacak diyerek yola çıktık. Memleket meselesi dedik, il il, ilçe ilçe, köy köy gezdik. İlkelerimizden taviz vermedik. Mesel yeni şeyler söyleyebilmekti. Yokluklar arasında nasıl bir araya gelip ayakta kaldığımızı unutmayın. Ben hiçbir zaman unutmadım. Allah şahidim olsun ki hiçbir zaman unutmayacağım. Yağmur nereye yağarsa tarlasını oraya çekenlere mani oldum. Tek kişi olsam da mücadeleden vazgeçmeyeceğim dedim, vazgeçmedim.

Bu evi artık hayatta siz tutacaksınız. Genel başkan adaylarına başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allahaısmarladık."

Akşener konuşmasının ardından salondan ayrıldı.