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İşte AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerindeki adayları

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#İstanbul#Aday
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 15:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE AK PARTİ'NİN İSTANBUL İLÇELERİNİN ADAYLARI
İŞTE AK PARTİNİN İSTANBUL İLÇELERİNİN ADAYLARI
ZEYTİNBURNU
ZEYTİNBURNU

ÖMER ARISOY

ÜMRANİYE
ÜMRANİYE

İSMET YILDIRIM

ÜSKÜDAR
ÜSKÜDAR

HİLMİ TÜRKMEN

TUZLA
TUZLA

ŞADİ YAZICI

ŞİŞLİ
ŞİŞLİ

GÖKHAN YÜKSEL

ŞİLE
ŞİLE

İLHAN OCAKLI

SULTANBEYLİ
SULTANBEYLİ

ALİ TOMBAŞ

SULTANGAZİ
SULTANGAZİ

ABDURRAHMAN DURSUN

SİLİVRİ
SİLİVRİ

VOLKAN YILMAZ

SARIYER
SARIYER

HÜSEYİN COŞKUN

SANCAKTEPE
SANCAKTEPE

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

PENDİK
PENDİK

AHMET CİN

MALTEPE
MALTEPE

KADEM EKŞİ

KÜÇÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE

AZİZ YENİAY

KARTAL
KARTAL

HÜSEYİN KARAKAYA

KAĞITHANE
KAĞITHANE

MEVLÜT ÖZTEKİN

KADIKÖY
KADIKÖY

VELİ ARSLAN

GAZİOSMANPAŞA
GAZİOSMANPAŞA

HASAN TAHSİN USTA

GÜNGÖREN
GÜNGÖREN

BÜNYAMİN DEMİR

FATİH
FATİH

M. ERGÜN TURAN

EYÜPSULTAN
EYÜPSULTAN

DENİZ KÖKEN

ESENYURT
ESENYURT

HAMİT ÖNCÜ

ÇATALCA
ÇATALCA

MESUT ÜNER

ÇEKMEKÖY
ÇEKMEKÖY

AHMET POYRAZ

ESENLER
ESENLER

M. TEVFİK GÖKSU

BÜYÜKÇEKMECE
BÜYÜKÇEKMECE

RECEP EROL

BEYOĞLU
BEYOĞLU

HAYDAR ALİ YILDIZ

BEYLİKDÜZÜ
BEYLİKDÜZÜ

MUSTAFA GÜNAYDIN

BEYKOZ
BEYKOZ

MURAT AYDIN

BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ

SERKAN TOPER

BAYRAMPAŞA
BAYRAMPAŞA

İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR

YASİN KARTOĞLU

BAKIRKÖY
BAKIRKÖY

ALİ TALİP ÖZDEMİR

BAĞCILAR
BAĞCILAR

ABDULLAH ÖZDEMİR

BAHÇELİEVLER
BAHÇELİEVLER

HAKAN BAHADIR

AVCILAR
AVCILAR

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU

ATAŞEHİR
ATAŞEHİR

MUSTAFA NAİM YAĞCI

ARNAVUTKÖY
ARNAVUTKÖY

MUSTAFA CANDAROĞLU

ADALAR
ADALAR

UĞUR SİNA ŞEN

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Canlı Anlatım Özeti

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