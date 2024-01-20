×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda: Kapsül bugün istasyona kenetlenecek

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Uluslararası Uzay İstasyonu#Uzay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 11:09

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay aracının bugün saat 13:45'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti. Bakan Kacır tarihi anların Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlardan takip edileceğini söyledi. İşte Türkiye'nin uzay yolculuğundaki tarihi günde dakika dakika yaşananlar...

Haberin Devamı

Uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) misyonunda yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ile Walter Villadei’yi taşıyan kapsülün bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenmesi bekleniyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

KAPSÜL İSTASYONA YAKLAŞIYOR
KAPSÜL İSTASYONA YAKLAŞIYOR

Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu kapsül giderek istasyona kenetlenmeye yaklaşıyor. İstanbul ve Ankara'daki planetaryumlarda vatandaşlar kenetlenme aşamasını heyecanla takip ediyor.

KENETLENME SAATİ GÜNCELLENDİ

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na 12:27 olarak açıklanan kenetlenme saati 13:45 olarak güncellendi. Gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu

GEZERAVCI DÜNYAYA SESLENECEK

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. 

Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.

BAKAN KACIR'DAN MESAJ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğle vakti saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

13 FARKLI DENEY

Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

UZAYDA BİR GÜNÜN PROGRAMI

 

* Kahvaltı, kişisel temizlik, ortam temizliği ve program kontrolü.

* Analizler için kan örneği verilmesi, misyon kontrol merkeziyle günlük toplantı.

* Rutin hava kalitesi kontrolünün ardından deneylere başlanması.

* İkinci hava kalite kontrolünün ardından astronotların egzersizleri, öğle yemeği ve bir saatlik mola.

* Molanın ardından deneylerin sürdürülmesi ve kabin basıncının kontrolü sonrasında ikinci egzersizler.

* Günlük deneylerin tamamlanması, ortamın temizlenmesi ve istasyon sistemlerinin kontrolü.

* Akşam yemeği ve ertesi günün planlama toplantısı.

* Yemek sonrası boş vakit ve 22.00’de uykuya geçiş.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineKAPSÜL İSTASYONA YAKLAŞIYOR
timelineKENETLENME SAATİ GÜNCELLENDİ
timelineGEZERAVCI DÜNYAYA SESLENECEK
timelineBAKAN KACIR'DAN MESAJ
timeline13 FARKLI DENEY
timelineUZAYDA BİR GÜNÜN PROGRAMI
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Gezeravcı#Uluslararası Uzay İstasyonu#Uzay

BAKMADAN GEÇME!