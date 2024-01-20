İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda: Kapsül bugün istasyona kenetlenecek

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Uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve Axiom-3 (Ax-3) misyonunda yer alan diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ile Walter Villadei’yi taşıyan kapsülün bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenmesi bekleniyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu kapsül giderek istasyona kenetlenmeye yaklaşıyor. İstanbul ve Ankara'daki planetaryumlarda vatandaşlar kenetlenme aşamasını heyecanla takip ediyor.
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na 12:27 olarak açıklanan kenetlenme saati 13:45 olarak güncellendi. Gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurdu
Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.
Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.
Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının bugün saat 12.27'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesini beklediklerini belirtti.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün öğle vakti saat 12.27’de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesini bekliyoruz. Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.
Alper Gezeravcı, süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.
Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.
Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.
* Kahvaltı, kişisel temizlik, ortam temizliği ve program kontrolü.
* Analizler için kan örneği verilmesi, misyon kontrol merkeziyle günlük toplantı.
* Rutin hava kalitesi kontrolünün ardından deneylere başlanması.
* İkinci hava kalite kontrolünün ardından astronotların egzersizleri, öğle yemeği ve bir saatlik mola.
* Molanın ardından deneylerin sürdürülmesi ve kabin basıncının kontrolü sonrasında ikinci egzersizler.
* Günlük deneylerin tamamlanması, ortamın temizlenmesi ve istasyon sistemlerinin kontrolü.
* Akşam yemeği ve ertesi günün planlama toplantısı.
* Yemek sonrası boş vakit ve 22.00’de uykuya geçiş.