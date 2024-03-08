Fon vurgunu davası: Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında... 4 futbolcu ifade verecek

MUSLERA TANIK OLARAK DİNLENİYOR

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Duruşma yarım önce başladı. Yine yoğun bir katılım var. Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu duruşma salonuna geldi. Duruşmada Muslera tanık sıfatıyla tercüman eşliğinde dinleniyor. Hakimin ilk sorusu Muslera'ya "Para vermeye ikna etti, parayı nasıl verdi? Başından sonuna kadar anlatsın" dedi mahkeme başkanı. Tercüman eşliğinde Muslera anlatmaya başladı.

Muslera, "Seçil Erzan'la 2022 yılında tanıştım. Beni ilk olarak telefonla arayıp tekliflerde bulundular. Sonrasında Seçil Erzan beni aradı ve 'Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu adına arıyorum bir fon var, bu fonun başında da bu iki isim var' diyerek bana ulaştı" dedi. Sözlerinin devamında "700 bin dolar hesabımdan para çektim. Denizbank'ın Levent şubesine yatırdım." dedi. Ardından da Şubat 2023'te bir kez daha başka bir bankadan 500 bin TL çekerek Mert Musa Çetin'e verdiğini söyledi. Mert Musa Çetin ismi bu duruşmada çok konuşuluyor. Muslera hala tanık olarak dinlenmeye devam ediyor.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da söyleyecekleri çok önemli.

Seçil Erzan en ön sırada yer alıyor. Bundan önceki duruşmalarda da yine siyah kıyafetler giymişti. Yine tercihi siyah. Anlatıcakları oldukça önemli.