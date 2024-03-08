Fon vurgunu davası: Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında... 4 futbolcu ifade verecek

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Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi sporculardan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın dinlenmesi bekleniyor. Muslera ile Arda Turan adliyeye geldi. İşte fon vurgunu davasında dakika dakika tüm gelişmeler...
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:
Duruşma yarım önce başladı. Yine yoğun bir katılım var. Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu duruşma salonuna geldi. Duruşmada Muslera tanık sıfatıyla tercüman eşliğinde dinleniyor. Hakimin ilk sorusu Muslera'ya "Para vermeye ikna etti, parayı nasıl verdi? Başından sonuna kadar anlatsın" dedi mahkeme başkanı. Tercüman eşliğinde Muslera anlatmaya başladı.
Muslera, "Seçil Erzan'la 2022 yılında tanıştım. Beni ilk olarak telefonla arayıp tekliflerde bulundular. Sonrasında Seçil Erzan beni aradı ve 'Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu adına arıyorum bir fon var, bu fonun başında da bu iki isim var' diyerek bana ulaştı" dedi. Sözlerinin devamında "700 bin dolar hesabımdan para çektim. Denizbank'ın Levent şubesine yatırdım." dedi. Ardından da Şubat 2023'te bir kez daha başka bir bankadan 500 bin TL çekerek Mert Musa Çetin'e verdiğini söyledi. Mert Musa Çetin ismi bu duruşmada çok konuşuluyor. Muslera hala tanık olarak dinlenmeye devam ediyor.
Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da söyleyecekleri çok önemli.
Seçil Erzan en ön sırada yer alıyor. Bundan önceki duruşmalarda da yine siyah kıyafetler giymişti. Yine tercihi siyah. Anlatıcakları oldukça önemli.
21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı dava için Arda Turan İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Duruşma tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük henüz getirilmediği için başlamadı.
Duruşmaya şikayetçiler ve avukatları gelmeye başladı. Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Gazeteciler ve izleyiciler duruşmaya başlayana kadar bariyerlerin dışında tutuluyor.
Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın bu duruşmaya gelmeleri bekleniyor. Geçen duruşmaya farklı gerekçelerle katılmamışlardı. Bu duruşmaya gelmezlerse, bir sonraki duruşmada haklarında zorla getirilmeleri kararı olacak. Bu 4 ismin mahkemede anlatacakları da çok önemli. Bir önceki duruşma 12 saat sürmüştü. Oldukça yoğun katılımlı bir duruşma olmasını bekliyoruz. Bankacı Seçil Erzan hakkında 3 ayrı iddianame hazırlandı. Ali Yörük de hala tutuklu bulunuyor. O da savunmasını veriyor olacak. Seçil Erzan bir önceki duruşmada gözyaşlarıyla konuşmuştu. 'Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişi tarafından paylaşıldı' demişti. Bu duruşmada yeni bir detay da yeni bir bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Saatler 10.30'u gösterdiğinde duruşma başlayacak.
Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, bugün 4’üncü kez hâkim karşısına çıkıyor. Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatması bekleniyor.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından iş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.
Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep ediliyor.