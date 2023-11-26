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Fırtına ve sağanak hayatı felç etti: Birçok kentte hortum çıktı, çatılar uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji #Sağanak#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 09:28

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde fırtına nedeniyle hayat felç oldu! Binaların çatısı uçtu, ev ve iş yerlerini su bastı. Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde metrelerce yükselen dalgalar oluştu. İzmir'de deniz taştı, deniz suları kaldırımla birleşti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından yurdun birçok bölgesinde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. İstanbul'da saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. İzmir'de deniz suyu taşarken mahsur kalan vatandaşlar zabıtalar tarafından kurtarıldı.

TEKNELER BATTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ


Antalya'da gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ana arterlerdeki alt geçitler su ile doldu. Polis ekipleri bu alt geçitleri trafiğe kapattı. Yağış zaman zaman yerini doluya bırakırken, Kepez ilçesindeki kanallar taştı, araçlar yolda kaldı. Bazı evlerin bahçeleri ise suyla doldu. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki turizm beldesi Side'de de 2 tekne battı. Kentte fırtına da etkili oldu. Şehrin birçok noktasında devrilen ağaçlardan bazıları otomobillerin üzerine düştü, bazıları da yolları kapattı. Bu nedenle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 25 METREYE DÜŞTÜ


Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte kentin bazı noktalarında yoğun sis de etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken yağış sonrası çöken sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye düşürdü. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler, araç farlarını açarak ilerledi.

200 METREKARE GENİŞLİĞİNDE ÇATI UÇTU

Denizli'de saat 02.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar özellikle kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kaynarca Caddesi'nde bir iş yerinin yaklaşık 200 metrekare genişliğindeki çatısı yerinden sökülerek uçtu. Tamamı uçan çatı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı caddede önlem aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı caddelerde ağaçlar yerinden söküldü ya da zayıf yerlerinden koparak trafiğin kapanmasına neden oldu. 


SİLİVRİ'DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI


Silivri'de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


PENDİK'TE BİNANIN ÇATISI UÇTU

Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. İstanbul'da bir süre etkili olan fırtına ve yağış, sabah saatlerine doğru etkisini yitirdi.

İZMİR'DE DENİZ TAŞTI


İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle deniz taştı. Alsancak ve Kordon’da mahsur kalan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

TAKSİM'DE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

ÇATI 100 METRE İLERİYE UÇTU


Bursa'nın İnegöl İlçesinde Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi. Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTEKNELER BATTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
timelineGÖRÜŞ MESAFESİ 25 METREYE DÜŞTÜ
timeline200 METREKARE GENİŞLİĞİNDE ÇATI UÇTU
timelineSİLİVRİ'DE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
timelinePENDİK'TE BİNANIN ÇATISI UÇTU
timelineİZMİR'DE DENİZ TAŞTI
timelineTAKSİM'DE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜLER
timelineÇATI 100 METRE İLERİYE UÇTU

 

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#Meteoroloji#Sağanak#Fırtına

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