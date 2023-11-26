Fırtına ve sağanak hayatı felç etti: Birçok kentte hortum çıktı, çatılar uçtu

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından yurdun birçok bölgesinde fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. İstanbul'da saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. İzmir'de deniz suyu taşarken mahsur kalan vatandaşlar zabıtalar tarafından kurtarıldı.
Antalya'da gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ana arterlerdeki alt geçitler su ile doldu. Polis ekipleri bu alt geçitleri trafiğe kapattı. Yağış zaman zaman yerini doluya bırakırken, Kepez ilçesindeki kanallar taştı, araçlar yolda kaldı. Bazı evlerin bahçeleri ise suyla doldu. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki turizm beldesi Side'de de 2 tekne battı. Kentte fırtına da etkili oldu. Şehrin birçok noktasında devrilen ağaçlardan bazıları otomobillerin üzerine düştü, bazıları da yolları kapattı. Bu nedenle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.
Gaziantep’te gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte kentin bazı noktalarında yoğun sis de etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken yağış sonrası çöken sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye düşürdü. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler, araç farlarını açarak ilerledi.
Denizli'de saat 02.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar özellikle kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kaynarca Caddesi'nde bir iş yerinin yaklaşık 200 metrekare genişliğindeki çatısı yerinden sökülerek uçtu. Tamamı uçan çatı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı caddede önlem aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı caddelerde ağaçlar yerinden söküldü ya da zayıf yerlerinden koparak trafiğin kapanmasına neden oldu.
Silivri'de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. İstanbul'da bir süre etkili olan fırtına ve yağış, sabah saatlerine doğru etkisini yitirdi.
İzmir’de etkili olan fırtına sebebiyle deniz taştı. Alsancak ve Kordon’da mahsur kalan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi. Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.