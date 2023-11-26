Fırtına ve sağanak hayatı felç etti: Birçok kentte hortum çıktı, çatılar uçtu

TEKNELER BATTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ



Antalya'da gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ana arterlerdeki alt geçitler su ile doldu. Polis ekipleri bu alt geçitleri trafiğe kapattı. Yağış zaman zaman yerini doluya bırakırken, Kepez ilçesindeki kanallar taştı, araçlar yolda kaldı. Bazı evlerin bahçeleri ise suyla doldu. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki turizm beldesi Side'de de 2 tekne battı. Kentte fırtına da etkili oldu. Şehrin birçok noktasında devrilen ağaçlardan bazıları otomobillerin üzerine düştü, bazıları da yolları kapattı. Bu nedenle çok sayıda araçta hasar meydana geldi.