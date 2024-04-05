×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

35 milyon tatil için yola çıkıyor... Bayram göçü başladı

Güncelleme Tarihi:

#Bayram#Tatil#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 18:31

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 35 milyon vatandaşın seyahat etmesi bekleniyor. İstanbul'da başlayan trafikte Anadolu yakası D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Anadolu yakası D100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. E-5 karayolu Halıcıoğlu ve Basın Ekspres Mevkii'nde de trafik yoğunluğu başladı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması beklenirken trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. İşte tüm detaylar haberimizde...

Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik tedbirleri mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim” dedi.

'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili, bugün itibariyle yollarda yoğunluğunu hissettiriyor.  Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale karayolunda bayram yoğunluğu da başladı. Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı.

Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı. Ayrıca, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Araçlarda narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı. Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineBakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik tedbirleri mesajı
timeline'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

HAVA, KARA, DEMİR YOLLARINDA 35 MİLYON YOLA ÇIKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini açıklamıştı.

Haberin Devamı

35 milyon tatil için yola çıkıyor... Bayram göçü başladı

İSTANBUL’DA JANDARMADAN TRAFİKTE BAYRAM DENETİMİ  

Trafikte yoğunluk yaşanırken, Fenertepe Gişeleri’nde uygulama yapan jandarma ekipleri sürücüleri tek tek durdurarak uyardı. Yolcu otobüsleri şoförlerinin yeterlilik belgeleri kontrol edilirken, çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi.

Gözden KaçmasınŞanlıurfada korkunç kaza Otomobil ile kamyon çarpıştı: Aynı aileden 4 can kaybıŞanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: Aynı aileden 4 can kaybıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram#Tatil#Trafik

BAKMADAN GEÇME!