35 milyon tatil için yola çıkıyor... Bayram göçü başladı

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Anadolu yakası D100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. E-5 karayolu Halıcıoğlu ve Basın Ekspres Mevkii'nde de trafik yoğunluğu başladı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre saat 17.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Yoğunluğun ilerleyen saatler de daha artması beklenirken trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. İşte tüm detaylar haberimizde...

Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik tedbirleri mesajı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim” dedi. 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı 9 günlük Ramazan Bayramı tatili, bugün itibariyle yollarda yoğunluğunu hissettiriyor. Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale karayolunda bayram yoğunluğu da başladı. Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı. Ayrıca, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Araçlarda narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı. Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı. Canlı Anlatım Özeti Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik tedbirleri mesajı 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

HAVA, KARA, DEMİR YOLLARINDA 35 MİLYON YOLA ÇIKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince 30 ila 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini açıklamıştı.

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İSTANBUL’DA JANDARMADAN TRAFİKTE BAYRAM DENETİMİ

Trafikte yoğunluk yaşanırken, Fenertepe Gişeleri’nde uygulama yapan jandarma ekipleri sürücüleri tek tek durdurarak uyardı. Yolcu otobüsleri şoförlerinin yeterlilik belgeleri kontrol edilirken, çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi.