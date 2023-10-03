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Litvanya bayraklı gemi Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Gemi Arızası
Litvanya bayraklı gemi Çanakkale Boğazında arızalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 10:18

Çanakkale Boğazı'nda, makine arızası yapan 'Litvanya' bayraklı konteyner gemisi, römorkörle demirleme sahasına çekildi.

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İzmir'den Bulgaristan'a gitmek üzere denize açılan 147 metre uzunluğundaki 'Litvanya' bayraklı, 'Sonata' isimli konteyner gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Bozcaada Demir Bölgesi'ne götürülüp demirletildi. (DHA)

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Gemi Arızası

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