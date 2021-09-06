MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLiseli Ümüd Can Özden 3 gündür kayıp
GeriGündem Liseli Ümüd Can Özden 3 gündür kayıp
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selim KAYA/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Liseli Ümüd Can Özden 3 gündür kayıp

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liseli Ümüd Can Özden 3 gündür kayıp

İZMİR'den akraba ziyareti için geldiği Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ümüd Can Özden (16), aranıyor.

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe’ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden’in bulunması için çalışma başlattı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi