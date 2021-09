Liseli Ümüd Can Özden 3 gündür kayıp

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe’ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden’in bulunması için çalışma başlattı.

