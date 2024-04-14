Liseli robotlar ABD yolcusu

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ABD’de 32 yıldır FIRST Vakfı’nca, Türkiye’de de 2018 yılından beri Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FRC Türkiye yarışmaları, 5 -24 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Yarışmalarda, Türkiye’nin 18 ilinden 153 takımın yanı sıra Avustralya, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hindistan, Polonya, Romanya, Çin ve İsviçre’den 27 öğrenci takımı yer aldı. Turnuvalarda robotlar, sınırlı sürede verilen görevleri tamamlamaya çalıştı.

TÜRKİYE’DEN 19 TAKIM

En iyi performansı sergileyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken 19 takım, 17-20 Nisan tarihlerinde ABD’de düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Onlardan biri olan TÜBİTAK Fen Lisesi’nin mentorü Erdem Bahadır, öğrencilik yıllarından beri yarışmaya katıldığını ve şimdi de öğrencilere yol gösterdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Dokuzuncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinden oluşan 23 kişilik TUBITECH takımıyla 6 ay boyunca çalıştık. Çalışmalarımızda yarışmanın konseptine uygun stratejilerimizi belirledik ve bu da bize Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz robot performansı nedeniyle ‘winner’ ödülünü getirdi. ABD’de de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz.”