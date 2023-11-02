Liseli Melike'den acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

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Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Melike Oğuz, 25 Ekim'de babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı. Hüseyin Oğuz'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.

Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yoğum bakım servisinde tedavi gören Melike, dün hayatını kaybetti. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından güler yüzlü, başarılı bir öğrenci olarak tanınan ve ailenin tek çocuğu olan Melike'nin ölümü, sevenlerini üzdü.

Melike Oğuz’un cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak, Gedik Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Melike'nin arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi katıldı.

Cenazede baba Hüseyin Oğuz'un üzgün olduğu gözlendi. Melike'nin sınıf arkadaşları, gözyaşı döken annesi Şerife Oğuz’a sarılarak teselli etti. Şerife Oğuz, "Melike yerine sizlere sarılacağım. Sizler benim evladımsınız" diyerek ağıt yaktı. Melike, gözyaşları arasında toprağa verildi.