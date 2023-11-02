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Liseli Melike'den acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

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#Antalya#Serik#Melike Oğuz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 15:32

Antalya'nın Serik ilçesinde, kendisini okula götüren babasının kullandığı motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralanan Melike Oğuz (16), tedavi gördüğü hastanede, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.

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Serik'te Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Melike Oğuz, 25 Ekim'de babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı. Hüseyin Oğuz'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.

Liseli Melikeden acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Liseli Melikeden acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

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Yoğum bakım servisinde tedavi gören Melike, dün hayatını kaybetti. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından güler yüzlü, başarılı bir öğrenci olarak tanınan ve ailenin tek çocuğu olan Melike'nin ölümü, sevenlerini üzdü.

Liseli Melikeden acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Melike Oğuz’un cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak, Gedik Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Melike'nin arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi katıldı.

Liseli Melikeden acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Cenazede baba Hüseyin Oğuz'un üzgün olduğu gözlendi. Melike'nin sınıf arkadaşları, gözyaşı döken annesi Şerife Oğuz’a sarılarak teselli etti. Şerife Oğuz, "Melike yerine sizlere sarılacağım. Sizler benim evladımsınız" diyerek ağıt yaktı. Melike, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Liseli Melikeden acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

Liseli Melikeden acı haber geldi: Kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti

 

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#Antalya#Serik#Melike Oğuz

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