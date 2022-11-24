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Liseli kız darbedildi! Arkadaşları gülerek izledi

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#Adana#Kozan#Şiddet
Liseli kız darbedildi Arkadaşları gülerek izledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:54

Adana’da 3 liseli öğrenci, bir liseli öğrenciyi feci şekilde darbetti. Diğer arkadaşları darp anlarını gülerek izledi.

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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs durağında 3 liseli kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen öğrenciye, 3 öğrenci tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Çevredeki öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı.

Liseli kız darbedildi Arkadaşları gülerek izledi

O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti.

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