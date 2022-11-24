Liseli kız darbedildi! Arkadaşları gülerek izledi

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otobüs durağında 3 liseli kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı.

Aldığı darbelerle yere düşen öğrenciye, 3 öğrenci tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Çevredeki öğrenciler ise kızların kavgasını ayırmaya çalıştı.

O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti.