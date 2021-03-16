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Gündem
Abdulselam UĞUR / BURSA (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Liseli gençler kavga etti, görüntüleyen kızlar bağırdı: 'Vurun, yapıştırın'

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Bursa'da kız meselesi nedeniyle kavga eden liseli 2 grubu, kızlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kızların ‘Oh, vurun, yapıştırın’ dedikleri duyuldu.

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  • Bursada şoke eden kavga
  • Bursada şoke eden kavga
  • Bursada şoke eden kavga
  • Bursada şoke eden kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Liseli 2 grup genç, geçen cumartesi günü kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından da konuşmak için Osmangazi ilçesi, Tophane sırtlarındaki merdivende buluşmak için sözleşti.

Ancak buluşma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga gençlerle birlikte buluşma yerine gelen kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, gençlerden birinin ‘Yeter artık vurmayın’, kızların ise ‘Oh, vurun, yapıştırın’ dedikleri duyuldu.

GENÇLERİ VATANDAŞLAR DAĞITTI

Öte yandan yaklaşık 30 kişilik 2 grup, aynı günün akşamında Merinos Parkı’nda kavgaya tutuştu, vatandaşlar tarafından ayrıldı. Burada yaşananlar da bir vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı.

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