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Liseli Gamze’nin davasında 2 sanığa tahliye

#ANKARA#Gamze Açar#Rıza Doğan
Liseli Gamze’nin davasında 2 sanığa tahliye

Ankara’da lise öğrencisi Gamze Açar (17), 7 Kasım 2020’de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip iş görüşmesi için gittiği otelde kaldığı 5’inci kattan düşüp hayatını kaybetti.

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Soruşturma kapsamında, Açar’ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasında sanıklardan Mehmet Doğan ile Emre Eker’in yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı şartıyla tahliyelerine, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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#ANKARA#Gamze Açar#Rıza Doğan

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