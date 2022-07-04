Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Liseli Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davada adli tıp raporu beklenecek

#Ankara#Gamze Açar#Rıza Doğan
Liseli Gamze Açarın ölümüyle ilgili davada adli tıp raporu beklenecek

Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada maktülün vücudundaki yaraların düşme ile mi yoksa daha önce mi oluştuğuna ilişkin adli tıp kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar verildi.

Haberin Devamı

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haberin Devamı

TAHLİYE TALEBİ

Ankara Batı Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Gamze Açar’ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Rıza Doğan, suçsuz olduğunu belirterek, "Mahkemede talep ettiğimiz hiçbir delil toplanmamıştır. Bunun sebebini anlamış değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep etmekteyim" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise, diğer tutuklu sanık Rıza’yı olaydan çok kısa süre önce tanıdığını ifade ederek, "Bizim Rıza'yla 2 saat oturmuşluğumuz var. Ben hatalarımdan ders çıkardım. Ben hiç bir şekilde hata yapmadım, suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

RAPOR BEKLENECEK

Tutuksuz sanıklar ise beraatlarını talep etti. Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp kurumundan maktülün vücudunda oluşan kırık ve ekimoz morluklarının düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğu, öncesine ait ise ne kadar süre öncesine ait olduğuna ilişkin daha önce talep edilen raporun beklenmesi ve durumuyla ilgili kuruma yazı yazılması kararlaştırıldı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Gamze Açar#Rıza Doğan

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil