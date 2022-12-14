Lise öğrencisi Sıla Akgül kazada yaşamını yitirdi

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29 yaşındaki Tolga Y. idaresindeki otomobil sürücüsü Muğla-Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkiinde seyir halinde iken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kız Meslek Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Sıla Akgül'e çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan lise öğrencisi ambulans ile Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen genç kız kurtarılamadı.