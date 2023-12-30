Limon’a yuva sıcaklığı... Annesi bakmak istemedi

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Tarsus Doğa Parkı'nda yaşamını sürdüren 'Nazo' adı verilen babun, 2021 yılında dünyaya getirdiği yavrusu 'Nisan'a sahip çıkmadı. Görevlilerin büyüttüğü 'Nisan'ın ardından anne 'Nazo', 23 Aralık'ta bir yavru daha dünyaya getirdi. 'Limon' adı verilen yavru babuna da görevliler sahip çıktı.

Kuvöze alınan 'Limon', parkta yaşamını sürdüren Ankara tiftik keçisinden sağılan sütle besleniyor. O da yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek. Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, aynı anneden doğan 'Nisan'ı da büyüttüklerini belirterek, "Annesi maalesef yavrusunu kabul etmiyor. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz vardı. O tecrübelerden faydalanarak, 'Limon' adını verdiğimiz yeni yavruyu anne şefkati göstererek büyütüyoruz" dedi.