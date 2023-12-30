×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Limon’a yuva sıcaklığı... Annesi bakmak istemedi

Güncelleme Tarihi:

#Tarsus#Babuna#Biyolog
Limon’a yuva sıcaklığı... Annesi bakmak istemedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

Mersin'in Tarsus ilçesindeki doğa parkında görevli personel, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı 'Limon' adlı babuna bakıyor.

Haberin Devamı

Tarsus Doğa Parkı'nda yaşamını sürdüren 'Nazo' adı verilen babun, 2021 yılında dünyaya getirdiği yavrusu 'Nisan'a sahip çıkmadı. Görevlilerin büyüttüğü 'Nisan'ın ardından anne 'Nazo', 23 Aralık'ta bir yavru daha dünyaya getirdi. 'Limon' adı verilen yavru babuna da görevliler sahip çıktı.

Kuvöze alınan 'Limon', parkta yaşamını sürdüren Ankara tiftik keçisinden sağılan sütle besleniyor. O da yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek. Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, aynı anneden doğan 'Nisan'ı da büyüttüklerini belirterek, "Annesi maalesef yavrusunu kabul etmiyor. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz vardı. O tecrübelerden faydalanarak, 'Limon' adını verdiğimiz yeni yavruyu anne şefkati göstererek büyütüyoruz" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarsus#Babuna#Biyolog

BAKMADAN GEÇME!