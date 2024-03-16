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Limanda 3 yükleme vinci devrildi: Çok sayıda ekip bölgede

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#Vinç#Liman#Kocaeli
Limanda 3 yükleme vinci devrildi: Çok sayıda ekip bölgede
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 16:22

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan konteyner yüklü geminin çarptığı vinçler devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında konteyner yüklü gemi, özel bir limana yanaşırken kıyıdaki vinçlere çarptı. Geminin çarpmasıyla çelik vinçler parçalanarak yıkıldı. Tonlarca kilo ağırlığındaki vinçler limandaki konteynerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından olayla ilişkin yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun” dedi.

Limanda 3 yükleme vinci devrildi: Çok sayıda ekip bölgede

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#Vinç#Liman#Kocaeli

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