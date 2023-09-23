Likya tarihine ışık tutacak! Kitabe tercüme edildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın Demre ilçesinde yürütülen Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında kentin tarihine ışık tutan yeni verilere ulaşılıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi, kazı başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, kilisedeki kazılarda bugüne kadar bulunan çok sayıda kitabenin Viyana Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Thomas Corsten tarafından okunup tercüme edildiğini belirtti.