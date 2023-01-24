LGS için harekete geçme vakti Son düzlük geç olmasın

Haberin Devamı

Uysal; “Aynı oturumda birden fazla konuyu ele alma, dikkat ve odaklanmanın sürdürülebilir olamaması ve kaygılı geçen sınav hazırlık dönemi, okul başarısı ile sınav başarısını zıt yönlere taşıyabiliyor. Sınava sayılı günler kala, son düzlükte öğrencilerin stresini azaltmak üzere harekete geçmek yerine, hazırlık sürecinde etkin rol oynayarak stres kaynaklarını kontrol etmek ve her şartta mental olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak aktivitelere yönelmelerine rehberlik etmek etkin öğrenme sürecine fayda sağlayacaktır” diyor.