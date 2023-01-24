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LGS için harekete geçme vakti Son düzlük geç olmasın

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#LGS#Can Uysal#Sınav Takvimi
LGS için harekete geçme vakti Son düzlük geç olmasın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

2023 yılı sınav takvimi henüz açıklanmamış olsa da ilk ders zilinin çaldığı eylül ayından bu yana 8. sınıf öğrencileri, aileleri ve eğitimcilerle birlikte milyonlarca insanın en önemli gündem maddesi LGS. Akademisyen eğitimci Can Uysal, okul ders notu başarılarıyla öne çıkan öğrencilerin, çoklu sınav ortamının stres uyaranları ile yetersiz kalabildiklerinin altını çiziyor.

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Uysal; “Aynı oturumda birden fazla konuyu ele alma, dikkat ve odaklanmanın sürdürülebilir olamaması ve kaygılı geçen sınav hazırlık dönemi, okul başarısı ile sınav başarısını zıt yönlere taşıyabiliyor. Sınava sayılı günler kala, son düzlükte öğrencilerin stresini azaltmak üzere harekete geçmek yerine, hazırlık sürecinde etkin rol oynayarak stres kaynaklarını kontrol etmek ve her şartta mental olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak aktivitelere yönelmelerine rehberlik etmek etkin öğrenme sürecine fayda sağlayacaktır” diyor.

LGS için harekete geçme vakti Son düzlük geç olmasın
Can Uysal

 

 

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#LGS#Can Uysal#Sınav Takvimi

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