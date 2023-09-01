×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Leyla Koca sokak ortasında eşi tarafından öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı: TV programına katılmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Leyla Koca#Hakkı Koca
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 11:44

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Leyla Koca (45), eşi Hakkı Koca (53) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Öte yandan Leyla Koca ile Hakkı Koca'nın daha önce bir TV programına katıldıkları ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı.

Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Leyla Koca sokak ortasında eşi tarafından öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı: TV programına katılmışlar

Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Leyla Koca sokak ortasında eşi tarafından öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı: TV programına katılmışlar

Haberin Devamı

TV PROGRAMINDA ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

Leyla Koca sokak ortasında eşi tarafından öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı: TV programına katılmışlar

Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Leyla Koca#Hakkı Koca

BAKMADAN GEÇME!