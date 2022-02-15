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Leyla Aydemir davasında yeni gelişme! İstinaf, 7 sanığın beraatını onadı

#Ağrı#Erzurum#Leyla Aydemir
Leyla Aydemir davasında yeni gelişme İstinaf, 7 sanığın beraatını onadı

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından yapılan itiraz sonrası davaya ilişkin İstinaf Mahkemesi de sanıkların beraatını onadı.

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Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane Köyü'nde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi.

Minik Leyla’nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararı bozması sonrası görülmeye başlanmıştı. Sanıklar kararın bozulmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı.

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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin Mehmet Ali Aydemir, amca Musa Aydemir (28), amca Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Savcı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ağrı Barosu tarafından verilen karara itiraz edildi. İtiraz sonrası İstinaf Mahkemesi Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.

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#Ağrı#Erzurum#Leyla Aydemir

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