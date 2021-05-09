'Letonya'nın kararını reddediyoruz’

“Bu hukuk dışı kararı reddediyoruz” ifadesini kullanan Şentop, şunları söyledi: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Letonya’yı da bağlayan 2013 ve 2015 tarihli kararları, Ermeni iddialarının hukuki kıymeti olmadığını, sadece tarihi bir tartışma konusu olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Letonya Parlamentosu’nu, tarihten husumet çıkaran radikal çevrelerin anlayışını körüklemek yerine, anılan dönemde yaşanan olayların hakikatinin ortaya çıkarılması için ortaya koyduğumuz tekliflerimize ve bölgede barış, huzur ve istikrarı sağlama gayretlerimize destek vermeye davet ediyoruz.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sivas’ta restorasyon çalışmaları tamamlanan Gök Medrese’de incelemede bulundu. Şentop daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Güler’in cenaze törenine katıldı.

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