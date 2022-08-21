Lens ile uyumayın

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Günlük lens kullanan Munise Çubukçu, sabah kalktığında gözünün kıpkırmızı olduğunu gördü. Doktoru genç kıza gözünde mantar olduğunu söyledi. Çubukçu’nun sol gözü ameliyata rağmen gördüğü ciddi zarardan kurtulamadı. Türk Oftalmoloji Derneği Kontak Lens Birimi Başkanı Dr. Zerrin Altınkök, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Lensler uygulama kurallarına uyulduğunda yıllarca problemsiz kullanılabilir. Ancak özen gösterilmezse gözün kornea tabakasında yaralara, kalıcı izlere bağlı görme kaybına hatta göz kaybına yol açabilir. Günümüzde kontak lenslerin kullanım süresi günlük, 15 günlük ve 1 aylık olabilir. Belirtilmiş süreler sonunda lens atılır ve yeni bir lens takılır. Aylık lens bazen 1 ay gözde kalabilen lens olarak algılanmaktadır. Bütün lensler uyumadan önce mutlaka çıkarılmalıdır.

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'ENFEKSİYONA NEDEN OLUR'

Göz mikroplara açık bir ortamdır ve lenslerin her akşam solüsyonda bekletilerek üzerinde biriken toz ve mikroplardan arındırılması gerekir. Gece kontak lens ile uyunduğu zaman mikroplar üreyerek enfeksiyonlara neden olur. Enfeksiyon çok hızlı şekilde tedavi edilmezse görme kaybına kadar gidebilir. Lens kullanan kişiler şikâyetleri olduğunda zaman kaybetmeden göz doktoruna başvurmalı. Çok küçük problemler geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabilir.”

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

* Denize, havuza, saunaya girilmez.

* Lens ile uyunmaz.

* Lensler takılıp çıkarılırken ellerin hijyenik olması gereklidir.

* Lens solüsyonu her akşam değiştirilir.

* Lens kullanan kişilerin tırnaklarının kısa olması gereklidir.

* Lens kullanımı öncesi eğitim videoları izlenebilir.