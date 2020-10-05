CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, İstanbul Fatih’teki Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren ‘Leblebi’ adındaki engelli köpeği sahiplendi. ‘Leblebi’ artık Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaşayacak. 1500 köpek ve 150 engelli kedinin yaşadığı barınaktaki hayvanlar için mama ve battaniye desteğinde bulunan Emine Erdoğan, barınaktaki hayvanların hikayelerini dinledi. Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne dair sosyal medya üzerinden de şu mesajı paylaştı:

‘SATIN ALMAYALIM SAHİPLENELİM’

“Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara 1 kap su 1 kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ettim. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum.

Leblebi, bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum. #SatınAlmaSahiplen...”

‘HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİ’

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü Yöneticisi Meral Olcay, “Yıllardır birlikteymiş gibi... Leblebi hiç yabancılık çekmedi. Hanımefendi başını okşadı, ödül maması verdi. Birbirleriyle çok güzel anlaştılar” dedi.