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Lavanta kraliçeleri

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Lavanta#Bahçe
Lavanta kraliçeleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Kadınlar tarafından üretilen lavanta ve lavantadan yapılan ürünler ilgi görüyor. Köy, mor renkli lavanta bahçelerini görmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak gezi noktalarından biri haline geldi.

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İzmir’in Buca ilçesi Doğancılar köyünde kadınlar tarafından yetiştirilen lavantalar, hem ekonomik olarak geçim kaynağı oldu hem de mor renkli lavanta bahçeleri köye ziyaretçi çekti. 11 yıl önce Buca Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün fide desteği ile başlayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi’nin hibeleriyle köylülere dağıtılan binlerce lavanta fidesi, köyün kaderini değiştirdi. Kadın üreticiler tarafından yetiştirilen, bakımı yapılan ve toplanan lavantalar, lavanta yağı, lavanta suyu yanı sıra sabun, kolonya, bal ve tohum üretimi yapılarak üretici pazarlarında satılıyor. Üreticiler, bahçelerindeki lavantaları işleyerek gelir elde etmenin yanında, köy turizmini geliştirerek kente göçü engellemeyi hedefliyor.

Lavanta kraliçeleri


ISPARTA’DAN İLHAM ALDI

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Doğancılar Köyü Muhtarı ve üretici Nebahat Coşkun (57), Isparta’da gördükleri lavanta bahçelerinin kendi köylerinde yapmak için yola çıktıklarını belirtip, “Oradaki arazileri görüp, ‘Neden bizim köyümüzde de olmasın?’ dedik. Kadınlara getirisi olacağını düşündük. Köyümüze geldiğimizde karar verdik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştükten sonra proje hazırlandı. Destek oldular ve lavantaları diktik. 4-5 tane üreticimizle bunu yapmaktayız” ifadelerini kullandı.
Eşinin arıcılık yaptığını ve arıların lavantadan bal aldığını gördüğünü belirten lavanta üreticisi Sevinç İdem (63), Buca Tarım İlçe Müdürlüğü’nden lavanta desteği istediklerini aktardı. Yapılan proje ile lavanta ekimi yaptıklarını ifade eden İdem, “O dönem 400 kök lavanta geldi. Lavantalara konan arılardan bal almaya başladık. Balımız var, kolonyasını yapıyoruz. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hibe olarak 32 bin lavanta kökü verdi. Hem arılarımız hem balımız hem de yağımız çoğaldı” ifadelerini kullandı.

Annesi Nebahat Coşkun sayesinde lavanta üretimi işine giren genç üretici Seher Coşkun (27) ise insanların lavanta tarlalarını görmek için köye geldiğini ve fotoğraf çektirdiğini belirtti.

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#İzmir#Lavanta#Bahçe

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