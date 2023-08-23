Lavanta hasadı yaptı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mamak Belediyesi’nce kurulan Ekolojik Köy ve lavanta bahçelerini ziyaret etti. Emine Erdoğan, aynı bölgedeki lavanta bahçelerinde de kadınlarla beraber hasat yaptı.

Emine Erdoğan, Ekolojik Köy’de ekşi mayalı ekmeklerin yapıldığı bölümü de ziyaret etti. Lavanta bahçelerinde de kadınlarlahasat yaptı.

KADIN ELİ GÜÇ KATIYOR

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından ise özetle şu paylaşımda bulundu: “Kırsal turizmi canlandırmak için hayata geçirilen Ekolojik Köy’ü ziyaret ettim.

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İlçe sakinlerine hem ekonomik destek hem de istihdam olanağı sağlayan proje hakkında bilgi aldım. Yöresel ürünlerin satış noktasını, sebze ve meyve bahçesini, arıcılık atölyesi ile ata tohum ambarını inceleme fırsatı buldum. Dalından koparılan elmanın kokusu da tadı da bir başka… Özenle yetiştirilen lavantaların nasıl çeşit çeşit şifalı ürüne dönüştüğünü ise tarlasında, ustalarından öğrendim. Ekolojik Köy’de Mamak Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve satışa sunulan el yapımı ürünler emekçi kadınlarımıza kazanç oluyor. Yerli üretimin desteklenmesinde kadın kooperatiflerimizin katkısı yadsınamaz. Şüphesiz kadın eli dokunduğu her alana güç katıyor. Yeşil belediyecilik anlayışıyla sürdürebilir geleceğe destek veren Mamak Belediyesi’ni kutluyor, azimli kadınlarımıza bereketli, bol kazançlar diliyorum.”