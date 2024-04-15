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Lastik patladı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Midyat#Kaza
Lastik patladı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 12:55

Mardin’in Midyat ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Mardin kara yolu kırsal Acırlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, lastiği patlayan Mehmet Ç. (25) idaresindeki 34 FJJ 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Lastik patladı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kazada sürücü ile Latif Ç. (20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lastik patladı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Lastik patladı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Lastik patladı, otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

 

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#Mardin#Midyat#Kaza

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