Lastik botta can pazarı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Aralık 00.15te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan 28 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.00 ile 08.50’de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 22 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

KOYDA YAKALANDILAR

- Aydın’ın Didim ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam ticari araçla ve otomobille ilçeye kaçak göçmenlerin girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan kaçak göçmenlerden 22’si ve 2 organizatör, bir koyda bota binmek üzereyken yakalandı. 2 organizatörün ifadesinden yola çıkan jandarma, bir konaklama merkezinde bekleyen 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü daha yakaladı. Ayrıca 1 organizatör de saklandığı evde gözaltına alındı. Ekipler, hafif ticari araç ile otomobil ve bir lastik bota el koydu. Gözaltına alınan organizatörler A.A., Y.E.D., S.S. ve C.A.’nın jandarmadaki işlemleri sürerken, 37 kaçak göçmenin ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.