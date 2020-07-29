Lastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motoru arızalan ve sürüklenen bottaki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında, bir grup kaçak göçmenin yardım ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Motoru arızalanan lastik botta sürüklenen 19 kaçak göçmen, yapılan operasyonla kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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