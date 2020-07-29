MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
GeriGündem Lastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Lastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lastik botla sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motoru arızalan ve sürüklenen bottaki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında, bir grup kaçak göçmenin yardım ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Motoru arızalanan lastik botta sürüklenen 19 kaçak göçmen, yapılan operasyonla kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle