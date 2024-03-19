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Lastiği patlayan otomobil devrildi: 8 yaralı

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#Trafik Kazası#Malatya#Otomobil
Lastiği patlayan otomobil devrildi: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 09:25

Malatya'da, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullatif Gazzi yönetimindeki 27 MB 8955 plakalı hafif ticari araç, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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#Trafik Kazası#Malatya#Otomobil

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