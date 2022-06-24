Lapid'den 'hayat kurtarma' teşekkürü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir ay önce İsrail’i ziyaret etmesinin ardından dün de İsrail Dışişleri Bakanı Yar Lapid Ankara’ya geldi. Çavuşoğlu ile Lapid başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmelerde sorunlu konular dahil iki ülkeyi ilgilendiren tüm meseleler ele alındı. Görüşülen konulardan biri de Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Hasan Seyyad Hodayi’nin evinin önünde öldürülmesinden sonra İran’ın Türkiye’de bulunan İsrail vatandaşlarını hedef alan eylemlerde bulunacağı gerekçesiyle İsrail yönetimi tarafından, “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısı oldu. Lapid dünkü basın toplantısında özetle şöyle dedi:

SEYAHAT UYARISI DEĞİŞİYOR

“Çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşların hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye’nin İsrail’le gerek diplomatik gerek güvenlik konularında yapmış olduğu işbirliği sayesinde. Türk istihbaratı çok yakın zamanda bir İran komplosunu ortaya çıkardı ve bu çalışmalar devam etmekte. Biz Türk hükümetini bu profesyonel koordine aktiviteleri için tebrik ediyoruz. Hem Türk hem İsrailli dışişleri ve istihbarat mensuplarına, polis teşkilatına şükranlarımızı sunuyorum. Biz de tabii ki Türkiye’ye yapmış olduğumuz seyahat uyarısını değiştireceğiz. Türkiye bizim bir numaralı turist destinasyonlarımızdan bir tanesidir.”

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “Güvenlik konusunda işbirliği içindeyiz. Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid’le yakın temas halindeydim. Ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara ve terör saldırılarına izin vermemiz mümkün değil” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ ÇALIŞMASI

BAKAN Çavuşoğlu iki ülke arasında diplomatik temsilcilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmalar başlatıldığını söylerken, benzer açıklamayı Lapid de yaptı. Filistin-İsrail meselesi de konuştuklarını, bu konuda Türkiye’nin beklenti ve hassasiyetlerini İsrail tarafına iletildiğini yineleyen Çavuşoğlu, “Ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. Önümüzdeki süreçte karma ekonomi komisyonun da toplantısını gerçekleştireceğiz” dedi.