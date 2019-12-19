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Lansman ne demek? Lansman nedir? Lansman TDK kelime anlamı

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#Lansman Ne Demek?#Lansman Nedir
Lansman ne demek Lansman nedir Lansman TDK kelime anlamı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Lansman kelimesi düzenlenen davetler ve basında yer alan bazı haberlerin ardından aranan kelimeler arasında yer alıyor. Peki Lansman kelimesinin anlamı nedir? İşte Lansman kelimesinin sözlük anlamı.

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Fransızca dilinden, dilimize gelmiş olan lansman sözcüğü, tanıtım, tanıtma manalarına gelmektedir. Bilhassa inşaat piyasasında çok sıkça kullanılan bu sözcük, yeni ürünün pazara sunulması, yazılı, görsel ve sosyal medyada ürünün bireylere ve kuruluşlara tanıtılması şeklinde tanımlanabilir.

Lansman Ne Demek?

Şirketler, yapacakları projelerin tanıtılması adına ilk önce lansman düzenlerler. Ortaya koyulacak ürünü daha geniş kitleye tanıtan lansmana basın davet edilir ve detaylar kamuoyuyla paylaşılır. Ürünün tanıtımının yanı sıra ayrıca lansmanlar içerisinde müşterilere özel avantajlar ve ödeme alternatifleri de sunulmaktadır. Bu sebeple, şirket sahipleri adına oldukça önemli olan lansmanlar, müşteri için de oldukça önemlidir.

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Lansman Nedir? Lansman TDK Kelime Anlamı

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TDK'ya göre lansman sözcüğünün anlamı; tanıtma işi şeklindedir.

 

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#Lansman Ne Demek?#Lansman Nedir

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